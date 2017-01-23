أنفقتا 250 ألف دولار للحصول على ملامح متطابقة... فماذا حصل؟

أنفق التوأم البريطاني أنّا ولوسي ديسينك مبلغاً قدره 250,000 دولار أميركي للخضوع لعمليات تجميل كي تبدوان متشابهتين إلى حدّ كبير.

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ومن بين عمليات التجميل التي خضعت لها الشقيقتان عملية تكبير للصدر وللشفتين، رسم الحاجبين، آيلاينر دائم وغيرها.

وللتخلّص من أي شوائب في البشرة، خضعت الشقيقتان لجلسات الليزر وعلاجات للبشرة للوجه والجسم.

ولكن أعلنت الشقيقتان في مقابلة لهما أنهما تشعران بالندم الشديد كما تشعران بالإحراج بسبب التغيرات الجسدية ودعتا كلّ الفتيات لتقبّل أنفسهن من دون الخضوع لأي من تغيّرات.

وأضافت الشقيقتان أنهما ستُحاولان الرجوع إلى مظهرهما الطبيعي بغية عيش حياة صحية وقالتا إنهما ستستمرّان بالروتين الذي تتبعانه للعناية بالبشرة والذي يستغرق وقتّا طويلا يوميًا.