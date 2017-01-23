وصفة دقيق الشوفان مع التفاح والجوز الأميركي والقرفة اللذيذة

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هل تودون الحصول على وجبة فطور صحية ولذيذة في آن واحد؟إليكم إذاً وصفة دقيق الشوفان مع التفاح، الجوز الأميركي والقرفة اللذيذة والسهلة.المكوّنات:ملعقتان كبيرتان من الجوز الأميركيملح كوشير (يتميز بحبة كبيرة لا تذوب بسرعة عكس ملح الطعام العادي)كوب وربع الكوب من دقيق الشوفانتفاحة حمراءملعقتان صغيرتان من السكر البنيرشة من القرفة المطحونةطريقة تحضير الوصفة:قوموا بتسخين الفرن على حرارة 205 درجة مئوية، وضعوا الجوز الأميركي على ورقة الخبز وحمّصوه في الفرن من 6 الى 8 دقائق (حتى تفوح رائحته).بعدها إغلوا كوبين ونصف الكوب من الماء في قدر متوسط، أضيفوا اليه القليل من الملح من ثمّ ضعوا فوقه الشوفان. خفّضوا حرارة النار، وحرّكوا المزيج من حين لآخر الى أن يبدأ هذا المزيج يشتد، هذه العملية تتطلب 3 الى 4 دقائق.بعد ذلك أضيفوا التفاح، واطهوه مع تحريك المكوّنات من حين لآخر، حتى يُصبح التفاح طرياً وممزوجاً مع دقيق الشوفان.الخطوة الأخيرة هي إضافة الجوز الأميركي، السكر البني والقرفة الى هذا المزيج، وتصبح الوصفة جاهزة.