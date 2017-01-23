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23 كانون الثاني 2017
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بالصور- 5 جرحى في حادث سير على اوتوستراد شكا

publishing date: 23/01/2017 10:10:05
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بالصور- 5 جرحى في حادث سير على اوتوستراد شكا
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أصيب 5 اشخاص نتيجة حادث تصادم بين فان لنقل الطلاب وسيارة على المسلك الغربي من اوتوستراد شكا.
 
 
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