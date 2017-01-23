الرياض "حريصة" على تطوير وتعزيز العلاقات مع ترامب

اكدت الحكومة السعودية حرصها على تطوير وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة في ظل ادارة الرئيس الجديد دونالد ترامب.

واضاف البيان الذي نشرته وكالة الانباء الرسمية "واس" ان مجلس الوزراء برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز نوه "بعمق العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية وحرصهما على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما".

كما يرى مسؤولون سعوديون ان ادارة الرئيس باراك اوباما حاولت النأي بنفسها عن صراعات اقليمية وبينها النزاع في سوريا حيث تدعم الرياض مجموعات مسلحة مناهضة لنظلم الرئيس بشار الاسد المدعوم من ايران.