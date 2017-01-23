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23 كانون الثاني 2017
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ماذا يحصل إذا تناولت البيض النيء؟

publishing date: 23/01/2017 10:32:43
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ماذا يحصل إذا تناولت البيض النيء؟
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يشكّل تناول البيض النيء، وبشكل أدّق شربه، خطرًا ضئيلًا بالإصابة بأمراض تُنقل بالأغذية. وعلى الرغم من أنّه قد يحتوي على السالمونيلا، يبقى خطر التسمّم شبه معدوم.
 
فكل بيضة من أصل 20 ألف تحمل بكتيريا السالمونيلا، وذلك بحسب مجلس البيض الأميركي (American Egg Board).
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لكن من فوائد البيض النيء أنّه يضيف البروتين إلى حميتك الغذائيّة.
 
فتحتوي كل بيضة على 6 غرامات من البروتين، كما أنّها تلبي حاجات المستهلك من الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم.
 
ما هي بسترة البيض؟
 
البسترة عملية طورها عالم الأحياء "لويس باستور" عام 1864، وهي عملية تنظيف مستخدمة في الحليب، والعصير، والجبن، والبيض، وغيرها من منتجات الألبان، تقوم على تسخين العنصر بما يكفي للتخلص من مسببات الأمراض التي بداخله، لكن من دون طهيه بشكل كامل، حتى لا يفقد قيمته الغذائية. هذه العملية مفيدة لأنّ تقليل عدد البكتيريا ليس آمنًا فقط، إنما يزيد من عمر المنتجات.
 
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