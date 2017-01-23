بالصورة- هذه هي حقيقة ما حصل مع السبعيني الذي افترش الارض في طرابلس ؟

افترش احد المواطنين من آل "فتيلة"، وهو سبعيني، الارض امام مبنى المستشفى الاسلامي في طرابلس.



وبحسب شبكة طرابلس الاخبارية، إن السبب يعود الى رفض ادارة المستشفى ادخاله لتلقي العلاج بسبب عدم توفر المال معه.

ولكن تبين في ما بعد ان الوزير السابق فيصل كرامي وهو صاحب المستشفى المذكور، أعطى تعليماته بادخال السبعيني للمستشفى فوراً ، وقد تم اجراء الفحوصات اللازمة له.

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