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بالفيديو: متسلّق جبال حاول التثبث بقطعة جليد فكانت اللحظة المرعبة!

publishing date: 23/01/2017 10:51:25
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بالفيديو: متسلّق جبال حاول التثبث بقطعة جليد فكانت اللحظة المرعبة!
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التُقط فيديو لرجل يهوى تسلّق الجبال وثّق لحظة مرعبة عاشها هذا الأخير وهو معلّق في الهواء فوق نهر متجمّد في سويسرا.

وقد بدأ الفيديو بظهور شابّ يستخدم المعول ليتسلّق الجبل بطريقة محترفة جداً.

وقد ظلّ الشابّ مثبتاً لمدّة 50 ثانيّة بفضل قطعة الجليد هذه إلى أن انكسرت هذه الأخيرة معرضة حياته للخطر.

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لحسن الحظّ لم يقع الشابّ بل بقي متأرجحاً في الهواء بفضل الحبال التي كان قد وضعها.

إليكم الفيديو:
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