شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الأربعاء 25 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نهاركم سعيد
04:00
نهاركم سعيد
القائمة
أخبار فنية
23 كانون الثاني 2017
 مشاركة
 مشاركة

فيديو من عام 1991 لكيت ميدلتون... هكذا كانت!

publishing date: 23/01/2017 10:51:28
episodes
فيديو من عام 1991 لكيت ميدلتون... هكذا كانت!
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
انتشر فيديو عبر مواقع الأخبار البريطانيّة، لدوقة كامبريج كيت ميدلتون خلال حفل زفاف عمّها غاري غولدسميث برفقة شقيقتها بيبا، في كنيسة القديس بطرس في برنهام الأميركيّة.

واللافت أنّ هذا الفيديو يعود لعام 1991 أيّ عندما كانت كيت في التاسعة من عمرها.

يُشار إلى أنّ كيت وشقيقتها ظهرتا بفستانين متشابهين تماماً كالأميرات الصغيرات.
الإعلان


إليكم الفيديو:
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact