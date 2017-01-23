فيديو من عام 1991 لكيت ميدلتون... هكذا كانت!

الإعلان

انتشر فيديو عبر مواقع الأخبار البريطانيّة، لدوقة كامبريج كيت ميدلتون خلال حفل زفاف عمّها غاري غولدسميث برفقة شقيقتها بيبا، في كنيسة القديس بطرس في برنهام الأميركيّة.واللافت أنّ هذا الفيديو يعود لعام 1991 أيّ عندما كانت كيت في التاسعة من عمرها.يُشار إلى أنّ كيت وشقيقتها ظهرتا بفستانين متشابهين تماماً كالأميرات الصغيرات.إليكم الفيديو: