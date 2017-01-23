آخر الأخبار 23 كانون الثاني 2017 المشاركة عبر البريد الالكتروني x أدخل عنوان البريد الالكتروني قصة المشتركة! x تم إرسال البريد الإلكتروني بنجاح بكرا بتخلص مدة اعادة الفتح الموقت لمطمر الكوستابرافا، بوقت بعدا قصة انتحاري الكوستا عم تشغل اللبنانيين، شاركونا آراءكم كتابة أو فيديو على هاشتاغ "من كوستا لكوستابرافا" publishing date: 23/01/2017 10:59:05