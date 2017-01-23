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23 كانون الثاني 2017
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مطار في كربلاء بقيمة 500 مليون دولار

publishing date: 23/01/2017 10:54:51
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مطار في كربلاء بقيمة 500 مليون دولار
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 باشرت شركة "كوبرجيس" البريطانية انشاء مطار كربلاء الدولي بكلفة 500 مليون دولار الى الجنوب من مدينة كربلاء في المحافظة التي تشهد حركة سياحية دينية واسعة، بحسب مراسل فرانس برس.

 
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 وجرت احتفالية وضع حجر الاساس لبناء المطار صباح الاثنين، بحضور رئيس هيئة الاستثمار العراقية سامي الاعرجي ومدير شركة "كوبرجيس" البريطانية انتوني مايرز.

 

 كما حضر الشيخ عبد المهدي الكربلائي وكيل المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني في المدينة الحفل.

 

 واكد مدير الشركة البريطانية ان "الفترة المقررة للانتهاء من المرحلة الاولى والتي تشهد هبوط اول طائرة هي 18 شهرا".

 

 وتبلغ مساحة المطار وهو الاول في المحافظة، 18 الف دونم، ويقع على بعد 35 كليومترا الى الجنوب من مدينة كربلاء.
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