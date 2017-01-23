البطاطا... الحلّ الطبيعي للتخلّص من البواسير

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يُعاني عدد كبير من الناس البالغين من مشكلة البواسير، إذ إن هذه الأخيرة تُسبّب في معظم الأحيان ألماً وحكة ما يجعلها مصدراً للإحراج.وممّا لا شك فيه أنّ علاجات هذه المشكلة كثيرة، إلا أنّ الوصفات والنصائح الطبيعية هي على الأرجح الأفضل، لأنها فعّالة ولا تشكل أي خطر على الصحة.سنقدّم لكم في ما يلي طريقة طبيعية مبنية بشكل أساسي على البطاطا للتخلّص من البواسير.إذ يعتبر النشا الذي تحتويه حبوب البطاطا مزيلاً للاحتقان ومساعداً فعّالا للتخفيف من الأعراض.كيف؟قوموا بغسل حبّة البطاطا من ثم قشروها، بعد ذلك ابرشوها (من دون طهيها). ضعوا برش البطاطا في شاش أو قماش ناعم، وطبقوها على المنطقة المصابة، واتركوها لمدة 10 إلى 15 دقيقة.كرّروا هذه الطريقة كل يوم لتحصلوا على النتائج المرجوة.