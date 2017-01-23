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23 كانون الثاني 2017
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الكتائب يحذر ...

publishing date: 23/01/2017 11:20:16
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الكتائب يحذر ...
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حذر حزب الكتائب من المماطلة في إقرار قانون جديد للانتخابات ، واشار الى انه سيكثف جهوده مع  جميع المعنيين بدءا برئيس الجمهورية وصولا إلى إقرار قانون انتخابات عصري  يضمن صحة التمثيل ويحفظ تنوع المجتمع وتعدديته السياسية . 

وشدد الحزب بعد اجتماعه الاسبوعي على ضرورة تحييد لبنان عن صراعات المنطقة ، داعياً الدولة إلى أخذ العبر من حدث شارع الحمرا،  مهنئاً القوى العسكرية والأمنية على يقظتها وانجازاتها .
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كما دعا الحزب الدولة الى حزم أمرها وترجمة وعودها بانجاز خطة أمنية استثنائية لمنطقة البقاع طال انتظارها ، والاسراع في دعم الوحدات العسكرية المولجة بحفظ أمن المنطقة بالعديد والعتاد اللازمين، لإنهاء ظاهرة الأمن المتفلت، مؤكدا ان سيادة الدولة على أراضيها يجب أن تكون شاملة غير منقوصة تحت أي ذريعة .
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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