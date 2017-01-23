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23 كانون الثاني 2017
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الفيديو الذي ستشاهدونه نراه يومياً على طرقاتنا...

publishing date: 23/01/2017 11:35:54
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الفيديو الذي ستشاهدونه نراه يومياً على طرقاتنا...
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انتشر فيديو لشابّ يقود دراجة نارية بطريقة جنونيّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، ظهر الشابّ في الفيديو وهو يقوم بحركات بهلوانيّة على الدراجة إلى أنّ وقع بطريقة مأساويّة على الأرض.

ولحسن الحظّ لم يصب الشابّ بأيّ أذى يُذكر بل اقتصر الأمر على بعض الجروح الطفيفة.

يُشار إلى أنّ صديق هذا الشابّ كان على دراجة نارية أخرى وهو من التقط الفيديو.
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إليكم الفيديو الذي صُوّر في تموز الماضي في ولاية ميشيغان الأميركيّة:
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