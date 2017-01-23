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طفل حالته غريبة... ولد بـ 4 أرجل وعضوين ذكريين!

publishing date: 23/01/2017 11:39:15
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طفل حالته غريبة... ولد بـ 4 أرجل وعضوين ذكريين!
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ولد طفل يوم السبت الفائت بحالة غريبة جداً في إحدى المستشفيات الهندية وذلك بعد ولادة طبيعيّة.

وفي التفاصيل، أنجبت الوالدة Lalitamma طفلها حوالي الـ 4:23 فجراً وكانت الصدمة أن ولد بأربع أرجل وعضوين ذكريين.

وبالرغم من كلّ ذلك اعتبرت الأمّ البالغة من العمر 23 عاماً فقط أنّ ابنها نعمة من الله بالرغم من المشكلة التي يعانيّ منها.
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يُشار إلى أنّ عائلة الطفل انتقلت إلى مدينة Ballari حيث ستتواصل مع اختصاصيين لمساعدة الطفل في مركز VIMS.

والجدير ذكره، أنّ الدكتور Divakar Gaddi من المركز المذكور سابقاً لفت إلى أنّ حالة الطفل تشكّل تحدياً طبيّاً كبيراً.

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