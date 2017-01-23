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بالفيديو: لم يُعجبه الطعام فعاقبه الطاهي بأبشع الطرق

publishing date: 23/01/2017 11:46:34
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بالفيديو: لم يُعجبه الطعام فعاقبه الطاهي بأبشع الطرق
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أُصيب رجل يُدعى دايفيد إيفانس بالعمى بعدما رمى طاهٍ في أحد المطاعم بودرة الفلفل الحارّ على عينيه.

وفي التفاصيل، فيما كان الرجل يتناول طبق طعام غنيّ بالبهارات والكاري مع زوجته ميشيل في Prince of Bengal يوم السبت سُئل ما إذا كان قد أحب الطبق فأجاب أنّ الطعام كان صعب المضغ قليلاً! عندها جاء الطاهي الهنديّ وبدأ بالصراخ متذرعاً أنّ ديفيد يتحاشى دفع الفاتورة وعندما طلب هذا الأخير الاعتذار من الشيف ردّ الآخر بطريقة مؤذية للغاية.
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وقد نثر الفلفل الحار على وجه ديفيد ما أفقده بصره لفترة مؤقتة.

يُشار إلى أنّ ديفيد يتلقى حالياً العلاج اللازم لأنّه قد يُصاب بالعمى الدائم إن لم يخضع للعناية.

إليكم الفيديو:
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