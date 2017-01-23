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23 كانون الثاني 2017
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عثرت على "رسالة في زجاجة"... ومحتواها كان غير اعتيادي!

publishing date: 23/01/2017 11:46:44
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عثرت على &quot;رسالة في زجاجة&quot;... ومحتواها كان غير اعتيادي!
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إنّ العثور على رسالة في زجاجة هو حلم كل شخص رومانسي وهذا ما حصل مؤخرًا مع امرأة اسكتلنديّة.

 

فقام أحد أصدقاء السيّدة رودا ميك بإبلاغها أنّ إحدى هذه الرسائل المميّزة موجودة على شاطئ البحر.

 
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فذهبت لتتحقق من الموضوع، وإذا بها تكتشف أن هذه الزجاجة عبارة عن كبسولة للمراقبة العلمية ولتحديد المواقع، جاءت من أيسلندا.

 

وفي التفاصيل، إنّ هذه الزجاجة واحدة من كبسولتين رُميتا من طائرة هليكوبتر في مياه البحر بهدف التعقب وتحديد المواقع كجزء من مشروع تابع للإذاعة الوطنية في إيسلندا والشركة الهندسية "Verkis".

 
والهدف من هذا المشروع تعليم الأطفال والإثبات لهم أنّ النفايات التي تُرمى في البحار لا تختفي بل يمكن أن تصل إلى الشاطئ في أي وقت وأن تشكّل خطرًا على البيئة والأشخاص الذين يعيشون على السواحل.
 
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