بماذا يتسبّب الشخير أثناء النوم؟

يُعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الشخير أثناء النوم، الأمر الذي يُسبب الإزعاج للآخرين.

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والسبب الشائع للشخير هو المعاناة من مشاكل في التنفس لكن الشخير المزمن يتسبب بمشاكل صحية قد يكون بعضها خطيرًا، ومنها:

أعلنت دراسة أجرتها مستشفى هانري فورد الأميركية أن الإهتزاز المستمر خلال الشخير يسبّب أضرارًا والتهابات في الحلق الأمر الذي يؤدي إلى تصلّب الشرايين وبالتالي إلى سكتة دماغية.

وأضافت الدراسة أن توقّف التنفس خلال النوم يسبب انسداد مجرى الهواء في الحلق خلال النوم ويؤدي إلى الشخير . بالإضافة، تزيد هذه المشكلة من خطر الإصابة بالأمراض القلبية.

ووجد العلماء أن جدران الشرايين عند الأشخاص الذين يشخرون هي أكثر سماكة من الأشخاص الذين لا يشخرون خلال النوم، وتعتبر جدران الشرايين السميكة مؤشرًا أوليا لأمراض القلب.

وأضاف الخبراء أن الشخير يؤدي إلى التهاب مزمن في القصبات الهوائية وسعال مستمر وافراز البلغم والمخاط. كذلك قد يؤدي الشخير المستمر إلى الشعور بتوتّر دائم الأمر الذي يسبب الإلتهابات أيضًا.

ويتسبب الشخير بمشاكل أخرى مثل الإرتجاع المعدي المريئي( reflux ) والحرقة ومشاكل عند السيدة الحامل.

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