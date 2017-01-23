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بالصور: أم تشجّع ابنتيها على الأعمال الإباحية... وتغار من مسيرتهما!

publishing date: 23/01/2017 11:50:59
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بالصور: أم تشجّع ابنتيها على الأعمال الإباحية... وتغار من مسيرتهما!
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كشفت أم لتوأم متطابق أنها تغار من ابنتيها اللتان تمتهنان عرض الأزياء، وذلك بعدما قامت بتشجيعهما على هذه الخطوة.

ويذكر أن الأم  Marugaالبالغة من العمر 55 عاماً، تعيش في لندن مع ابنتيها التوأم تاشا وتانيا، 27 عاماً، وتشجعهما دائماً على الاستفادة من الفرص والعروض كافة التي لم تستطع أن تحققها عندما كانت في سن صغيرة لأسباب عدّة وتقول إن عائلتها هي شبية بعائلة كارداشيان.
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وقد ظهر هذا الثلاثي في برنامج تلفزيوني يرتكز على استضافة أشخاص متقدمين في السنّ يعتبرون أنفسهم أكثر إثارة من أفراد عائلاتهم الأصغر سنًّا.

والملفت هو أن تانيا وتاشا تريان الوالدة مصدر إلهام لهما، وتعترفان بأنهما تريدان اتباع خطاها بعدما قامت بعملية تكبير الصدر عندما كانتا أصغر سناً.

وفي محاولة من الفتاتين لاتباع خطى الوالدة، خضعتا لعملية تجميل للأنف إضافة الى تكبير الصدر وحقن البوتوكس.

ويذكر أن الفتاتين تنشران صورهما على موقع إباحي على الانترنت، واكتسبتا الكثير من المال.

 والملفت هو أن الأم Maruga ترافق ابنتيها في كل خطوة تقومان بها، كما إنها تساعدهما في اختيار الملابس الداخلية، كما إنها أعطت لهما أسمين جديدين للأعمال الإباحية وهما بريتي وبريا.

Preeti follows suit. Their social media pages are littered with X-rated snaps and full frontal nudity

Tasha and Tanya have won awards for their glamour work and in My Mum's Hotter Than Me they speak about the thousands of pounds they've earned from their careers 
Their mother Maruga, 55, wants her girls to flaunt their assets and encourages them to follow their dreams
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