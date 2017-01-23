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23 كانون الثاني 2017
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دليل المغتربين للعيش في "أغلى مدن العالم"

publishing date: 23/01/2017 11:51:24
episodes
دليل المغتربين للعيش في &quot;أغلى مدن العالم&quot;
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للعام السابع على التوالي، صنّف المسح اﻟﺪولي الديموغرافي السنوي للقدرة على تحمل تكاليف اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ مدينة هونغ كونغ الصينيّة على أنّها الأغلى.
 
أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب سيدني في أستراليا حيث ارتفعت أسعار الإسكان كثيرًا.
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وأتت باقي القائمة على النحو الآتي:
 
3- فانكوفر في كندا
 
4- أوكلاند في نيوزيلندا
 
5- سان خوسيه في كاليفورنيا في الولايات المتحدة
 
6- ملبورن في أستراليا
 
7- هونولولو في الولايات المتحدة
 
8- لوس أنجلوس في كاليفورنيا في الولايات المتحدة
 
9- سان فرانسيسكو في كاليفورنيا في الولايات المتحدة
 
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