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بالصور: هل هذه هي أغرب مسابقة جمال في العالم؟

publishing date: 23/01/2017 11:56:48
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بالصور: هل هذه هي أغرب مسابقة جمال في العالم؟
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بينما تجري الاستعدادات لتنظيم المسابقة رقم 65 لملكة جمال الكون في الفلبين، نُظمت مسابقة جمالية غريبة في منطقة روسية.

وفي التفاصيل، تسابقت عشرات النساء في منطقة كازان للحصول على لقب ملكة جمال تتارستان لعام 2017، إذ اعتبرت هذه المسابقة فريدة من نوعها.

والملفت هو أن هذه المسابقة أخذت نهجاً أكثر جرأة من ذلك المتبع في مسابقات الجمال والذي يعتمد على مرور الفتيات بملابس السباحة.
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والملفت هو أن المشتركات ظهرن خلال جولة واحدة في المنافسة وهن يضعن مجموعة متنوعة من الأقفاص في الرأس تشبه الاكسسوارات المستخدمة في العبودية.

وقد كان هناك مرور آخر لهن ظهرن فيه وهن يرتدين لباساً أسود ويضعن أكسسوارات كروية الشكل وشرابات سوداء.

كذلك، فقد ارتدت الفتيات أيضاً في مرور آخر سترة حمراء.

وخلال الجولة النهائية، ارتدت المتسابقات كل واحدة فستاناً من اختيارها وتمّ إعلان إسم الفائزة.

ويذكر أن الشابة Zulfia Sharafeyeva هي من فازت باللقب هذا العام.

Last night saw dozens of women gather to compete for the prestigious title of Miss Tatarstan 2017 in a unique beauty pageant. 
While many competitions will see the women flaunt their physiques in the swimsuit round the Russian lead contest asked contestants to take a more daring approach
In a unique stag of the evening each of the women presented in a different style of black dress complete with spherical accessories and black tassels
In one round the competitors can be seen entering the stage one by one in a variety of caged head pieces resembling accessories used in bondage
Taking the crown this year is Zulfia Sharafeyeva who looked stunning in a navy blue evening gown
At another point of the evening the women's outfits were not dissimilar to employees of Butlins as each of the contestants walked the runway in a red blazer
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