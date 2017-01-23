بالصور: هل هذه هي أغرب مسابقة جمال في العالم؟

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بينما تجري الاستعدادات لتنظيم المسابقة رقم 65 لملكة جمال الكون في الفلبين، نُظمت مسابقة جمالية غريبة في منطقة روسية.وفي التفاصيل، تسابقت عشرات النساء في منطقة كازان للحصول على لقب ملكة جمال تتارستان لعام 2017، إذ اعتبرت هذه المسابقة فريدة من نوعها.والملفت هو أن هذه المسابقة أخذت نهجاً أكثر جرأة من ذلك المتبع في مسابقات الجمال والذي يعتمد على مرور الفتيات بملابس السباحة.والملفت هو أن المشتركات ظهرن خلال جولة واحدة في المنافسة وهن يضعن مجموعة متنوعة من الأقفاص في الرأس تشبه الاكسسوارات المستخدمة في العبودية.وقد كان هناك مرور آخر لهن ظهرن فيه وهن يرتدين لباساً أسود ويضعن أكسسوارات كروية الشكل وشرابات سوداء.كذلك، فقد ارتدت الفتيات أيضاً في مرور آخر سترة حمراء.وخلال الجولة النهائية، ارتدت المتسابقات كل واحدة فستاناً من اختيارها وتمّ إعلان إسم الفائزة.ويذكر أن الشابة Zulfia Sharafeyeva هي من فازت باللقب هذا العام.