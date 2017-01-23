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فيديو طريف... هكذا أفسد هذا الرجل عرض زواج رومانسي!

publishing date: 23/01/2017 12:01:34
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فيديو طريف... هكذا أفسد هذا الرجل عرض زواج رومانسي!
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وثّق اللحظة التي خرجت فيها الأمور عن السيطرة عندما حاول شاب أن يعرض على حبيبته الزواج بطريقة مميزة.

وبحسب اللقطات، فقد ظهر الشاب وهو يجلس بجانب حبيبته في مدرّج أثناء مشاهدتهما يوم الأحد الفائت مباراة كرة سلة.

والملفت هو أن الشاب فاجأ حبيبته بخاتم وعرض عليها الزواج، وبعدما وافقت حصل ما لم يكن في الحسبان، إذ إن أحد الأشخاص الجالسين بالقرب من الثنائي، قرّر أن يبارك لهما فوجه لكمة الى الشاب على كتفه من الخلف، فسقط الخاتم من يده واختفى.
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اليكم الفيديو:






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