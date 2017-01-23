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بالفيديو- منتجو الحليب يسكبون الحليب على مدخل مجلس اوروبا في بروكسل

publishing date: 23/01/2017 12:03:10
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بالفيديو- منتجو الحليب يسكبون الحليب على مدخل مجلس اوروبا في بروكسل
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سكب منتجو الحليب الغاضبون مسحوق الحليب في فناء مبنى مجلس اوروبا في بروكسل، على هامش اجتماع لوزراء الزراعة الاوروبيين تعبيرا عن احتجاجهم على قرار بيع كمية من مخزون مسحوق الحليب لتثبيت الاسعار.

    

وتلبية لمبادرة نظمتها نقابة منتجي الحليب الاوروبية قام نحو ستين متظاهرا جاءوا من بلجيكا والمانيا وفرنسا وهولندا وليتوانيا بسكب مسحوق الحليب الذي غطى فناء المبنى بغطاء ابيض.

     

واحتج المنتجون على قرار المفوضية الاوروبية بيع مخزون من مسحوق الحليب لتثبيت الاسعار في حين يعاني القطاع من طفرة الانتاج.

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