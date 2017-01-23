بالصور: هل هذه هي صاحبة أطول ساقين في العالم... 130 سنتيمتراً!

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تسعى سيدة الى أن تدخل كتاب غينيس العالمي للأرقام القياسية من خلال الحصول على لقب أطول ساقين في العالم.ويذكر أن طول ساقي كارولين آرثر، وهي عارضة أزياء سابقة تعيش في ملبورن، يبلغ 130 سنتيمتراً من الورك الى كعب رجليها.وتقول السيدة البالغة من العمر 39 عاماً:" أنا متأكدة من أن ساقي هما الأطول في أستراليا وأميركا أيضاً".ويذكر أن طول كارولين يبلغ حوالي 187 سنتيمتراً وهذا يعني أن طول ساقيها يشكل نسبة حوالي 69 في المئة من طولها الإجمالي.