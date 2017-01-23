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23 كانون الثاني 2017
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بالفيديو: طفل يتعرّض لحادث دهس مرعب... لن تتوقّعوا ما حصل!

publishing date: 23/01/2017 11:50:47
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بالفيديو: طفل يتعرّض لحادث دهس مرعب... لن تتوقّعوا ما حصل!
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التقطت عدسات كاميرا المراقبة لحظة مرعبة كاد يموت بسببها طفل لا يتعدى عمره 3 أعوام فقط في مدينة Suining الصينيّة.

وفي التفاصيل، ظهر الطفل في الفيديو وهو يلهو مع طفل آخر بمسدس لعبة قبل مرور سيارة بالقرب منه.

وفي الجزء الثاني من الفيديو، وقع الطفل أرضاً لحظة مرور السيارة نفسها في المكان ما أدى إلى دهسه.
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الجدير ذكره، أنّ الطفل نجا بأعجوبة بعدما تجمع الناس لرفع السيارة وسحبه.

يُشار إلى أنّ الطفل الذي لم تُعرف هويته أُصيب بخدوش بسيطة جداً.

إليكم الفيديو:
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