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صحة و تغذية
23 كانون الثاني 2017
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هذه الأطعمة تخفف أعراض ما قبل الحيض

publishing date: 23/01/2017 12:05:54
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هذه الأطعمة تخفف أعراض ما قبل الحيض
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متلازمة ما قبل الحيض "PMS" هي مجموعة من الأعراض المزعجة والآلام العسيرة التي تصيب السيدات والفتيات البالغات قبل موعد الدورة الشهرية بيوم واحد أو أكثر، ومن أبرزها القلق والاكتئاب وآلام الثدي والظهر والبطن.
 
ولتفادي هذه الأعراض، إليكنّ أبرز الأطعمة التي تعالج متلازمة ما قبل الحيض والتي تحدّ من أعراضها:
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1- الأفوكادو
الأفوكادو عبارة عن مزيج من المعادن والفيتامينات التي تساعد على إزالة البروستاجلاندين، مادة كيميائيّة تسبب الألم.
 
2- الحمّص
يُحضّر الحمّص من حبات الحمص وزيت الزيتون والحامض والثوم، كلّها مكونات مضادة للالتهابات وتخفف الألم.
 
3- الشوكولاته الداكنة
تحتوي الشوكولاته الداكنة على المغنيسيوم ما يزيد النشاط والحيويّة ويحسّن مزاجك.
 
4- الأناناس
يحتوي الأناناس على البروميلين، وهو نوع من الإنزيمات التي تخفف تشنج العضلات.
 
5- عصير البطيخ
إن عصير البطيخ غني بالألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم، ما يخفف من الآلام الناتجة عن الطمث.
 
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