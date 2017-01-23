ما علاقة كايلي جينير بالوقوع في الحب؟

يرتكز الجميع على معايير ومتطلّبات معيّنة عند اختيار الشريك مثل المظهر الخارجي والشخصية والهوايات، لكن ما لم تعلموه هو أن الصوت يلعب دورًا أساسيًا في جذب الآخر.

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وقالت الخبيرة في العلاقات جايد جودي في مقطع فيديو نشرته على قناتها على موقع يوتيوب إن معظم السيدات من بينهن المشاهير يستخدمن اصواتهن لجذب الرجل.

وأضافت جايد أن تغيير الصوت لديه تأثيرات إيجابية لجذب الآخرين وهي مماثلة لخسارة الوزن أو تغيير الشكل مثل الحصول على قصة شعر مختلفة او الخضوع لعملية تجميل.

وقالت جايد ان تقليد صوت كايلي جينير يجذب الرجل لأنها تتكلم ببطئ وبصوت عميق كما أنها تقوم بالتنفس خلال التكلّم.

وأضافت جايد أن طريقة كايلي في التكلم ليست طبيعية بل يمكن للجميع أن يعتدن على تقليدها.