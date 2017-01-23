آخر الأخبار 23 كانون الثاني 2017 المشاركة عبر البريد الالكتروني x أدخل عنوان البريد الالكتروني قصة المشتركة! x تم إرسال البريد الإلكتروني بنجاح مصدر لـ"رويترز": انتهاء اليوم الأول من محادثات أستانة ومن المتوقع أن تعمل الدول الراعية للمحادثات على إعداد وثيقة مشتركة محتملة غدا publishing date: 23/01/2017 12:18:07