شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الأربعاء 25 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نهاركم سعيد
04:00
نهاركم سعيد
القائمة
علوم وتكنولوجيا
23 كانون الثاني 2017
 مشاركة
 مشاركة

هكذا يبدو الكون في صورة واحدة

publishing date: 23/01/2017 12:14:20
episodes
هكذا يبدو الكون في صورة واحدة
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
يقدرّ العلماء أنّ الكون يبلغ من العمر 13.8 مليار عام وهو يضم مليارات المجرات.
 
وقام الموسيقي والفنان بابلو كارلوس بوداسي بجمع صور من بضع تلسكوبات تابعة لوكالة الفضاء الأميركيّة "ناسا" مع خرائط لوغاريتمية للكون وضعتها مجموعة من علماء الفلك في جامعة برينستون وابتكر قرصًا عبارة عن خريطة تضمُّ كامل الكون في صورة واحدة ويظهر فيه النظام الشمسي في المركز.
الإعلان

 
وتبيّن الصورة أيضًا كوكب الأرض محاطًا بالشمس وكواكب أخرى، بالإضافة إلى عدد من المجرات.
 
 
 
المصدر
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact