هكذا يبدو الكون في صورة واحدة

يقدرّ العلماء أنّ الكون يبلغ من العمر 13.8 مليار عام وهو يضم مليارات المجرات.

وقام الموسيقي والفنان بابلو كارلوس بوداسي بجمع صور من بضع تلسكوبات تابعة لوكالة الفضاء الأميركيّة "ناسا" مع خرائط لوغاريتمية للكون وضعتها مجموعة من علماء الفلك في جامعة برينستون وابتكر قرصًا عبارة عن خريطة تضمُّ كامل الكون في صورة واحدة ويظهر فيه النظام الشمسي في المركز.

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وتبيّن الصورة أيضًا كوكب الأرض محاطًا بالشمس وكواكب أخرى، بالإضافة إلى عدد من المجرات.