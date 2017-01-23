نتانياهو يدعو اليمين في اسرائيل الى التعقل بعد مكالمته مع ترامب

اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين ان تولي دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة يشكل "فرصة عظيمة" لاسرائيل، ولكنه دعا حلفاءه في اليمين الاسرائيلي الى ضبط النفس.

وقال نتانياهو لنواب من حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه انه بعد ثماني سنوات من "الضغوطات الهائلة" التي مارستها ادارة الرئيس السابق باراك اوباما فيما يتعلق بموضوعي ايران والاستيطان، "نحن امام فرص عظيمة وهامة لأمن ومستقبل دولة اسرائيل. ولكنهم يطلبون منا التحلي بالمسؤولية والتعقل من جانبنا لعدم تفويت هذه الفرصة".

ويتزعم نتانياهو الحكومة الاكثر يمينية في تاريخ اسرائيل، ويعارض العديد من وزرائها اقامة دولة فلسطينية.

ودعا التيار اليميني الاكثر تطرفا في الحكومة الاسرائيلية الى ضم اجزاء من الضفة الغربية المحتلة بعد انتخاب ترامب.