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23 كانون الثاني 2017
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قوى الامن توضح ما تم تداوله عن عملية خطف بزحلة

publishing date: 23/01/2017 12:35:16
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قوى الامن توضح ما تم تداوله عن عملية خطف بزحلة
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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عبر "تويتر"، ان "إحدى وسائل الاعلام تداولت خبر خطف الشاب ا.ص. من أمام الجامعة اللبنانية في زحلة"، واكدت ان "لا معطيات حول حصول عملية خطف ولم يتقدم أحد بالادعاء".
 
 
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*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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