قوى الامن توضح ما تم تداوله عن عملية خطف بزحلة

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عبر "تويتر"، ان "إحدى وسائل الاعلام تداولت خبر خطف الشاب ا.ص. من أمام الجامعة اللبنانية في زحلة"، واكدت ان "لا معطيات حول حصول عملية خطف ولم يتقدم أحد بالادعاء".

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