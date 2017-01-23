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23 كانون الثاني 2017
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اشتباكات عنيفة بين فتح الشام وداعش بجرود عرسال

publishing date: 23/01/2017 12:59:41
episodes
اشتباكات عنيفة بين فتح الشام وداعش بجرود عرسال
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تدور اشتباكات عنيفة بين جبهة "فتح الشام" و"داعش" بالأسلحة المتوسطة والصاروخية بمنطقتي الملاهي والعجرم بجرود عرسال ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى بصفوف الطرفين بحسب ما أفاد الاعلام الحربي التابع لحزب الله.
 
 
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