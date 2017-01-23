رئيس بلدية بيروت يُطلق المشاريع ... ومحرقة النفايات في طليعتها

عقد رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت المهندس جمال عيتاني مؤتمراً صحافياً تحت عنوان " بيروت اليوم وبكرا" بحضور وزير الداخلية نهاد المشنوق، وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان والنائبين عاطف مجلاني وعمار حوري، محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، وأعضاء المجلس البلدي لمدينة بيروت، وعدد من مسؤولي الجمعيات البيروتية، والشخصيات الاجتماعية والثقافية، وهيئات المجتمع المدني.

الإعلان

وقدم عيتاني خطة البلدية للنهوض بمدينة بيروت، وما قامت به البلدية على مدى ستة أشهر من تاريخ توليها لمهامها، لافتاً إلى أن "البلدية تملك رؤية للعاصمة، وهذه الرؤية ترتكز على أربعة محاورأساسية هي : الإنماء المدني والبيئي المستدام ، الإنماء اللإقتصادي والاجتماعي المشتمل والقادر على المنافسة، الإنماء الثقافي والرياضي المتكامل والمدمج، الإنماء الإداري والشراكه والحكم الرشيد.

وأكد عيتاني، أن المجلس البلدي باشر منذ اليوم الأول عقد جلسات بمعدل ثلاث الى أربع جلسات شهرياً.

وعرض عيتاني، أبرز البرامج والمشاريع الإنمائية الضرورية والحيوية الملحة التي تشكل أولوية للمرحلة المقبلة والتي كان يجب اطلاقها فوراً.

وأشار الى ان الخطوط العريضة التي عملت البلدية على اساسها هي تأمين حل متكامل ومستدام لملف النفايات، والحرص على معالجة بيئية لملف صرف المياه الصحي وسد العجز لتأمين التيار الكهربائي لبيروت 24 ساعة يومياً.