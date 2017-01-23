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تقارير نشرة الاخبار
23 كانون الثاني 2017
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في ظروف صعبة زاروا لبنان وأيدوا عون...واليوم عادوا

publishing date: 23/01/2017 13:37:26
episodes
المؤلف:
ندى اندراوس
ندى اندراوس
@Nada_Andraos
ندى اندراوس
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في ظروف صعبة زاروا لبنان واعتصموا في بعبدا تأييدا وقتها لرئيس الحكومة الانتقالية العماد ميشال عون. اليوم عادوا الى القصر ذاته لزيارة صديقهم الذي أصبح رئيسا للجمهورية...
 
 
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*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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