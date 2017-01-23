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23 كانون الثاني 2017
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"مولانا" يثير جدلًا

publishing date: 23/01/2017 13:41:17
episodes
المؤلف:
ريتا قربان خوري
ريتا قربان خوري
@ritakhoury10
محررة في قسم الاخبار في المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال /حائزة على إجازة في الصحافة من الجامعة اللبنانية - كلية الاعلام والتوثيق
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الفيلم المصري مولاناعمل سينمائي جديد اثار حفيظة أئمة مسلمين الذين قالوا عنه إنه يشوه صورة المؤسسة الإسلامية في الوقت الذي تكثف جهودها لكبح جماح التطرف الديني كما وطالب بعضهم بمنع عرضه....
 
 
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*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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