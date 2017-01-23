ترامب في البيت الابيض: انسحاب من اتفاقية تجارية وتحذير لبكين

وقع الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاثنين مذكرة إنهاء مشاركة بلاده في اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادئ التي خاضت ادارة سلفه باراك اوباما بشأنها مفاوضات شاقة استمرت سنوات.



من جهة أخرى، وقع ترامب مرسوما يمنع تمويل منظمات اجنبية غير حكومية تدعم الاجهاض من الاموال الفدرالية.

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هذا ووجه البيت الابيض في اليوم الثالث للرئيس ترامب تحذيرات لبكين بشأن النزاعات الاقليمية في بحر الصين الجنوبي، وهي منطقة استراتيجية في آسيا، وبشأن التجارة.



واكد المتحدث باسم الرئاسة الاميركية شون سبايسر أن واشنطن ستدافع عن "مصالحها" والمصالح "الدولية" في المياه الدولية لبحر الصين الجنوبي.

