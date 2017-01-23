اغلاق قاعدة جوية في اريزونا لبعض الوقت بعد تقارير عن اطلاق نار

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اغلقت قاعدة جوية اميركية في اريزونا لفترة وجيزة الاثنين عقب تقارير غير مؤكدة عن سماع اصوات عيارات نارية، بحسب ما افادت متحدثة.وكان صدر امر لجميع العاملين في قاعدة ديفيس-مونثان الجوية جنوب غرب وسط البلد في توسون بالاحتماء في وقت سابق من صباح الاثنين وسط التحقيق في التقارير.وأشار مسؤول في البنتاغون للاعلام المحلي الى انه من المرجح ان تكون التقارير عن اطلاق النار انذار كاذب سببه اثنان من عناصر القوات الجوية اعتقدا انهما سمعا طلقات نارية.وتضم القاعدة الجوية السرب 255 المقاتل ويجري فيها تدريب ونشر "افضل الطيارين الهجوميين في القوات الجوية القتالية"، بحسب موقعها على الانترنت.