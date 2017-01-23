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23 كانون الثاني 2017
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موسكو تعلن شن ضربات جوية بالتنسيق مع واشنطن....والبنتاغون ينفي

publishing date: 23/01/2017 14:51:13
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موسكو تعلن شن ضربات جوية بالتنسيق مع واشنطن....والبنتاغون ينفي
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اعلن الجيش الروسي الاثنين انه نفذ ضربات جوية ضد مواقع تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا تم تنسيقها مع الولايات المتحدة لكن وزارة الدفاع الاميركية نفت الامر.
     
واكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان ان قيادة القوة الجوية في سوريا تسلمت الاحد "من الجانب الاميركي احداثيات اهداف تابعة لتنظيم الدولة الاسلامية بالقرب من الباب في محافظة حلب" شمال سوريا.
      
واضاف البيان ان طائرات تابعة للقوات الجوية الروسية وطائرتين من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة "نفذت على الاثر ضربات جوية ضد مواقع الارهابيين"، مؤكدة ان العملية المشتركة" ادت الى تدمير عدة مخازن للذخيرة والوقود.
     
لكن البنتاغون نفى ذلك مؤكدا ان "وزارة الدفاع لا تنسق الضربات الجوية مع الجيش الروسي في سوريا".
      
الا أنه وفي وقت لاحق اعلن المتحدث باسم البيت الابيض ان الولايات المتحدة منفتحة على فكرة القيام بعمليات عسكرية مشتركة مع روسيا ضد متطرفي تنظيم داعش في سوريا.
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