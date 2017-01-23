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ايكلستون يرحل عن منصبه في فورمولا ١ ... ومن هو البديل ؟

publishing date: 23/01/2017 18:33:37
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ايكلستون يرحل عن منصبه في فورمولا ١ ... ومن هو البديل ؟
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انتهت فترة بيرني ايكلستون التي دامت 40 عاما كمسوؤل عن الحقوق التجارية لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الاثنين حيث قامت مجموعة ليبرتي ميديا المالكة للبطولة بتعيين الامريكي تشايس كاري بدلا من المسؤول البريطاني البالغ عمره 86 عاما.
 
وذكرت ليبرتي في بيان ان كاري تم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي بالإضافة لمنصبه الحالي كرئيس لمجموعة فورمولا 1.
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وعين ايكلستون كرئيس فخري حيث أشارت ليبرتي إلى أنه "سيكون موجودا كمصدر للنصيحة لإدارة فورمولا 1." وقال ايكلستون في بيان "أنا فخور بالعمل الذي قمت به على مدار 40 عاما الأخيرة وكل ما حققته مع فورمولا 1. أنا واثق من تشايس سينهض بمهام منصبه بما يصب في مصلحة الرياضة."
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