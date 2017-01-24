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24 كانون الثاني 2017
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كيف يكون القانون الجديد "نسبي" و"ستّيني"؟

publishing date: 24/01/2017 00:07:55
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كيف يكون القانون الجديد &quot;نسبي&quot; و&quot;ستّيني&quot;؟
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أشارت مصادر المشاركين في ورشة اللقاءات والاتصالات الجارية الهادفة إلى بَلورة قانون انتخابي جديد لصحيفة "الجمهورية" الى  إنّ بعض الطروحات يُبطّن الرغبة في الإبقاء على قانون الستين أو تظهيره بحلّة جديدة تنزَع عنه "صبغة" الستّين، أو استبداله بصيغة يبدو فيها "نسبيا" في الظاهر و"ستّينياً" في المضمون.
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كما أنّ هناك طروحات تريد تحويلَ القانون نسبيّاً في الشكل و"أكثريا" في المضمون، بحيث يستفيد اصحاب هذه الطروحات بـ"إلغاء" هذا المكوّن أو مصادرة تمثيله، أو فرضِ ممثلين له من دون أن تكون له الحرية في ترشيحهم وانتخابهم.
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