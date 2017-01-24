"الثنائي المسيحي" يرفع المواجهة: الـ 60 والتمديد خطّان أحمران

النهار" بقولها ان الفريقين يتفقان اتفاقا تاما وقاطعا على اعتبار الستين والتمديد خطين أحمرين ممنوعين لن يقبلا بهما تحت أي ظرف أو اعتبار. ما يسري في كواليس الثنائي المسيحي "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" بدأ يتسرب بمواقف علنية متشددة لقادة الفريقين من رفض قانون الستين كما من التمديد لمجلس النواب سواء بسواء، الأمر الذي أكدته مصادر من "التيار" و"القوات" لـ"" بقولها ان الفريقين يتفقان اتفاقا تاما وقاطعا على اعتبار الستين والتمديد خطين أحمرين ممنوعين لن يقبلا بهما تحت أي ظرف أو اعتبار.

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ولعل ما يعزز هذا الموقف، معلومات لأوساط معنية بالاتصالات الجارية في شأن ملف قانون الانتخاب مفادها أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أبلغ أكثر من جهة أنه لن يوقع أي مرسوم يتصل بانتخابات تجرى على أساس قانون الستين كما لن يوقع بطبيعة الحال تلقائياً اي قانون يمدد لمجلس النواب الحالي.