شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الأربعاء 25 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نهاركم سعيد
04:00
نهاركم سعيد
القائمة
صحف اليوم
24 كانون الثاني 2017
 مشاركة
 مشاركة

لحام: عون يستطيع أن ينقذ هذا الجهاز الامني

publishing date: 24/01/2017 00:30:01
episodes
لحام: عون يستطيع أن ينقذ هذا الجهاز الامني
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
دعا بطريرك أنطاكيا وأورشليم والإسكندرية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس لحّام إلى "حل أزمة جهاز امن الدولة نهائيا" مع بداية العهد الجديد.

واعتبر في حديث لصحيفة "الجمهوريّة" أن "إستهداف الجهاز هو استهداف للبنان أوّلاً وللطائفة الكاثوليكية ثانياً، لذلك نتمنّى على وزارء الطائفة ونوّابها الدفعَ نحو الحلّ، كذلك نُراهن على نداء الرئيس عون الذي يريد ان تعملَ المؤسسات، وهو قادر على إنقاذ أمن الدولة وتطويره لمواجهة التحديات الأمنية التي تُطاول لبنان".
الإعلان


ودعا لحّام إلى "إقرار قانون انتخاب عادل ينصِف المسيحيين والمسلمين على حدّ سواء، فما يهمّنا هو أن يُنتخب مجلس نيابي جديد يَحترم التنوّع ويحافظ على العائلة اللبنانية ولا يلغي أحداً أو لا يمثّلها خيرَ تمثيل".
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact