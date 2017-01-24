شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الأربعاء 25 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نهاركم سعيد
04:00
نهاركم سعيد
القائمة
صحف اليوم
24 كانون الثاني 2017
 مشاركة
 مشاركة

حقيقة توّرط أشخاص من عين الحلوة مع انتحاري الحمرا

publishing date: 24/01/2017 00:33:13
episodes
حقيقة توّرط أشخاص من عين الحلوة مع انتحاري الحمرا
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
بينما تحدثت بعض المعلومات عن إمكانية تورط أشخاص موجودين في "عين الحلوة" بالعملية الانتحارية التي كانت تستهدف مقهى الكوستا في الحمرا، والتي كان اتهم عمر العاصي بمحاولة تنفيذها، أكد قائد القوة الامينة الفلسطينية المشتركة في لبنان اللواء منير المقدح لـ"الشرق الأوسط" أنهم لم يتبلغوا بتورط أي فرد من "عين الحلوة" مع "انتحاري الحمرا".
الإعلان

 
وأكد المقدح ان التواصل مع الأجهزة الامنية اللبنانية دائم، لافتا الى انهم يقومون بعمل دؤوب لإنهاء كل ملفات المطلوبين في المخيم حتى لو اضطر الأمر الى توقيف البعض بأي طريقة كانت.
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact