حقيقة توّرط أشخاص من عين الحلوة مع انتحاري الحمرا

الشرق الأوسط" أنهم لم يتبلغوا بتورط أي فرد من "عين الحلوة" مع "انتحاري الحمرا". بينما تحدثت بعض المعلومات عن إمكانية تورط أشخاص موجودين في "عين الحلوة" بالعملية الانتحارية التي كانت تستهدف مقهى الكوستا في الحمرا، والتي كان اتهم عمر العاصي بمحاولة تنفيذها، أكد قائد القوة الامينة الفلسطينية المشتركة في لبنان اللواء منير المقدح لـ"" أنهم لم يتبلغوا بتورط أي فرد من "عين الحلوة" مع "انتحاري الحمرا".

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وأكد المقدح ان التواصل مع الأجهزة الامنية اللبنانية دائم، لافتا الى انهم يقومون بعمل دؤوب لإنهاء كل ملفات المطلوبين في المخيم حتى لو اضطر الأمر الى توقيف البعض بأي طريقة كانت.