وزير الدفاع الأميركي يؤكد الإلتزام الثابت لواشنطن حيال حلف شمال الأطلسي

أكد وزير الدفاع الأميركي الجديد جيمس ماتيس لنظيره البريطاني أن واشنطن لديها "التزام ثابت" حيال حلف شمال الأطلسي، رغم تأكيدات الرئيس دونالد ترامب في الأيام السابقة أنه تحالف "عفا عليه الزمن".

وخلال اتصال هاتفي مع مايكل فالون وفي أول يوم له في منصبه، أكد ماتيس "التزام الولايات المتحدة الثابت حيال حلف شمال الأطلسي"، بحسب ما أعلن المتحدث باسم البنتاغون الكابتن جيف ديفيس في بيان.