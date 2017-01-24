الجيش الأميركي ينفي تنسيق ضربات جوية في سوريا مع روسيا

نفت وزارة الدفاع الأميركية أنها قامت بالتنسيق مع روسيا بشأن ضربات جوية في سوريا، بعدما قالت وزارة الدفاع الروسية إن الولايات المتحدة قدمت إحداثيات لمواقع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن الجيش الروسي حصل في 22 كانون الثاني على إحداثيات أهداف تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية قرب بلدة الباب السورية من "الجانب الأميركي" في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة الجماعة المتشددة، قبل أن ينفي البنتاغون ذلك.

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وتدعم روسيا والولايات المتحدة طرفين متعارضين في الحرب السورية، إذ تدعم موسكو الرئيس بشار الأسد بينما تقدم واشنطن الدعم لبعض فصائل المعارضة المسلحة، وتقود الولايات المتحدة إلى جانب ذلك تحالفا دوليا يشن ضربات جوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية.