أسرار الصحف في 24-01-2017

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النهارتحدي الأجهزة...فسّرت جهات سياسية عملية خطف مواطن أمس كتحدٍ للأجهزة الأمنية والمسؤولين الذين وعدوا بالقبض على الخاطفين بقاعاً قبل أيام.من الأقارب...رفض مسؤول روحي التحدث في ملف مطران صيدا للموارنة المعزول واعتبر أن التحرّك أمام بكركي الأحد كان "من الأقارب".تأجيل الانتخابات...أبدى مسؤول سابق خشيته من أن تكون "عملية كوستا" مدخلاً الى تأجيل الانتخابات النيابية.محاربة الفساد...أكد قريب من رئيس الجمهورية أن انشاء وزارة لمحاربة الفساد لم يكن وليد الصدفة".الجمهوريةيقول مرجع سياسي إنه خلافاً للتفاؤلات المشاعة هنا والتشاؤمات هناك حيال استحقاق داهم لا تزال المواقف تراوح مكانها وما على الجميع إلّا الدعاء بالفرج.أثار كلام وزير حالي خلال حفل تكريمه عن دولة إقليمية حفيظة المرجعية السياسية التي ينتمي اليها.قام أحد المسؤولين الروحيّين يتكثيف تحرّكه نحو بعض الوزارات لتأمين مطالب حيوية لم يستطع تأمينها نواب المناطق.المستقبليقالإنّ مراقبين دوليين يبدون اهتماماً كبيراً لنيّة لبنان الاستثمار في ثروته النفطية في المنطقة الاقتصادية الخاصة المحاذية للحدود الشمالية لبحر فلسطين المحتلة.البناءجزم رئيس حزب في قوى "14 آذار" بأنّ قانون الانتخاب الجديد سيكون مختلطاً على أساس أن يكون نصف المقاعد النيابية وفق النظام النسبي والنصف الآخر وفق الأكثري من دون أن يشرح كيف سيتم تقسيم الدوائر وما هي الدوائر التي ستخضع للنظام الأول والدوائر التي سيعتمد فيها الثاني. وبحسب أوساط سياسية، فإنّ هذه الصيغة إذا اعتمدت ستكون مراعاة لحزب يرفض النسبية الكاملة من دون الالتفات إلى القواعد الشعبية التي تهدّد بتصعيد التحرك في الشارع في حال عدم إقرار النسبية الكاملة.