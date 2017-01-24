مجيد الهاشم جثة مطمورة في الرمال...والقاتل في سوريا

عثر على جثة المواطن مجيد الهاشم في العاقورة بعدما كان قد اختفى صباح الاحد بعد ذهابه لعمله كسائق أجرة. ووجدت جثته مطمورة تحت الرمال داخل "ستوك للرمول" عائد لأحد أبناء البلدة.

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وكان قد عثر على سيارته الإثنين في بلدة فتري. وبلغ عدد الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية إختفائه في جبيل 6 أشخاص، جميعهم من السوريين.

وعلمت الـLBCI ان القاتل هو السوري خ.س (مواليد 1985) وتمكن من الفرار الى سوريا.

وتم نقل الجثة الى مستشفى سيدة المعونات في جبيل، بواسطة الدفاع المدني، مصابة بطعنات سكين وبضربة على الرأس بآلة حادة .

وكانت شعبة المعلومات - مكتب بعبدا قد اوقفت ليل أمس في بلدة بشامون سوريين إثنين مشتبه بهما في هذه القضية.