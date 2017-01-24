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مجيد الهاشم جثة مطمورة في الرمال...والقاتل في سوريا

publishing date: 24/01/2017 07:29:00
episodes
المؤلف:
إدمون ساسين
إدمون ساسين
@edmondsassine
إدمون ساسين - مراسل المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال، مجاز في العلوم السياسية والادارية من الجامعة اللبنانية
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عثر على جثة المواطن مجيد الهاشم في العاقورة بعدما كان قد اختفى صباح الاحد بعد ذهابه لعمله كسائق أجرة. ووجدت جثته مطمورة تحت الرمال داخل "ستوك للرمول" عائد لأحد أبناء البلدة.

 
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 وكان قد عثر على سيارته الإثنين في بلدة فتري. وبلغ عدد الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية إختفائه في جبيل 6 أشخاص، جميعهم من السوريين.

 

 وعلمت الـLBCI ان القاتل هو السوري خ.س (مواليد 1985) وتمكن من الفرار الى سوريا.

 
 وتم نقل الجثة الى مستشفى سيدة المعونات في جبيل، بواسطة الدفاع المدني، مصابة بطعنات سكين وبضربة على الرأس بآلة حادة.
 

 وكانت شعبة المعلومات - مكتب بعبدا قد اوقفت ليل أمس في بلدة بشامون سوريين إثنين مشتبه بهما في هذه القضية.

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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