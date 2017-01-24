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رويدا عطية تنفصل عن نجم ستار أكاديمي.. " حياتنا مو للنشر"

publishing date: 24/01/2017 05:42:43
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رويدا عطية تنفصل عن نجم ستار أكاديمي.. &quot; حياتنا مو للنشر&quot;
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أعلنت الفنانة السورية رويدا عطية انفصالها عن خطيبها نجم ستار أكاديمي اسماعيل مناسترلي ، وذلك في سلسلة من التغريدات عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر.
في التفاصيل، كتبت الفنانة رويدا عطية "لكل المحبين وغير المحبين، أنا أكنّ لإبن بلدي الغالي والعزيز جداً ع قلبي اسماعيل مناسترلي كلّ المحبة ومتل ما قال القسمة والنصيب. وعنا عمل مشترك "غاروا منك" مستمرين بدعمه ودعمكم طبعاً والاحترام متبادل دايما بيني وبينو".
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وأضافت "تمنولنا الخير ليصيبكم وطبعاً أي كلمة بحقي او حق اسماعيل بلوك مباشرة كلامي موجّه للطيور المفترسة اللي ح تحلّق عنا بغاية الأذى اسماعيل رجال وابن بيت وقال قسمة ونصيب".
ووجّهت عطية رسالة للوسائل الإعلامية جاء فيها "اعتذر كل الإعتذار من الصحافة العربية اللي بتحترم قلمها وأتمنى عدم اللقاءات كرمال نحكي بموضوعنا.. حياتنا مو للنشر.. قسمة ونصيب تمنولنا الخير..وشكراً".
 
 
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