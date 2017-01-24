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خاص- أمل حجازي من الغناء إلى تقديم نشرات الأخبار؟!

publishing date: 24/01/2017 05:53:35
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خاص- أمل حجازي من الغناء إلى تقديم نشرات الأخبار؟!
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تحلّ الفنانة أمل حجازي ضيفةً على برنامج "لهون وبس" الّذي يقدّمه الإعلامي هشام حداد عبر LBCI  وLDC، وتكشف الضيفة عن مواهب مخفيّة لديها أبرزها التقليد.
وفي معلومات خاصة لموقعنا، سيتم استخدام الـ prompter للمرة الأولى في "لهون وبس" في فقرة تتحوّل فيها أمل حجازي إلى مقدّمة نشرة أخبار، فما هو السبب؟ وهل نجحت بإجتياز إختبار الأداء؟
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كما يتخلّل المقابلة مواقف طريفة بالإضافة إلى التحدّث في السياسة مع أمل حجازي والإستمتاع بصوتها الجميل.
وقد علمنا أيضاً أن حجازي ستقوم بغناء أغنية للفنانة هيفا وهبي على طريقتها، فكيف ستكون النتيجة؟ التفاصيل في حلقة الليلة من "لهون وبس".
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