فضل الله : وضع بعض البرامج التلفزيونية متفلت... ورياشي يصدق على كلامه

رأى رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله ان مستوى التغطية المباشرة في انتهاك الحرمات بات غير مقبول، مشيرا الى ان ما هو ممنوع في الدول المتطورة لا يجب أن يصبح مسموحاً في لبنان.

وأضاف بعد اجتماع لجنة الإعلام ان ثمة مواثيق شرف كثيرة ولكن لم يتم الإلتزام بها، قائلا ان ثمة صرخة من الوضع الأخلاقي المتفلت في بعض البرامج.

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وعن أزمة زمة الصحافة الورقية، أكد فضل الله ان الحل يجب أن يطال العاملين في هذا القطاع، لافتا الى ان ثمة تفاوت في الآراء ازاء تكاليف تثبيت المتعاقدين مع وزارة الاعلام.

وشدد على "ضرورة إنصاف المتعاقدين مع وزارة الإعلام، وقال: "إذا كان العدد معقولا ومقبولا لماذا لا ننصف جميع المعنيين؟"

من جهته، اعلن وزير الاعلام ملحم رياشي الى ان البحث جار في تحضير مشاريع قوانين للإعفاء الجمركي لتوفير بعض التكاليف على الصحافة المكتوبة .

وقال انه سيتم رصد بعض البرامج التلفزيونية التي تخالف أخلاقيات وآداب المهنة.