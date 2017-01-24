تجمع العائلات البيروتية ينتقد جنبلاط... تصريحات مستغربة

أشارت الهيئة الإدارية لتجمع العائلات البيروتية برئاسة نائب الرئيس روبير سرسق في بيان الى ان النائب وليد جنبلاط لا ينفك عن التعرض لمحافظ العاصمة، فهو تارة يتناول شخص المحافظ القاضي زياد شبيب بالتجريح والاتهام الباطل أو بالتهكم والازدراء، وتارة يطلق وزيرا من هنا او يساند اعلاميا من هناك لشن هجوم إعلامي على المحافظ، وطورا يرمي بخفة واستخفاف اقتراحا بإلغاء هذا المنصب الميثاقي، كما فعل بتاريخ 31/4/2016 في حديثه لبرنامج كلام الناس على المؤسسة اللبنانية للارسال".

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وأضافت الهيئة في بيان:"يهمنا ازاء ما تقدم، أن نبلغ جنبلاط أن المواطنين من أبناء الكنيسة الارثوذكسية الأنطاكية، وآباء هذه الكنيسة، يتابعون هذه المواقف والأفعال باستغراب، وان صبرهم وطول أناتهم ومؤاثرتهم الصمت لا تعني قبولا باستمرار هذه الممارسة، بعد أن خرجت عن حدود الرأي أو النقد السياسي المتعارف عليه والمقبول قانونا وعرفا وبلغت حدا يمس مسألة ميثاقية وموقعا وفاقيا لا يملك النائب جنبلاط المحترم أن يقرر وجوده من عدمه أو أن يستسهل التجني عليه أو التقليل من دوره أو شأنه أو مكانته".



ودعت العائلات البروتية "السلطات الدستورية المسؤولة عن إدارة البلاد، وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومقام مجلس الوزراء وعلى رأسه دولة الرئيس سعد الحريري، الى القيام بما يلزم لوقف هذه الأفعال".